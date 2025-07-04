В «Ак Барсе» специальный «гость»: клуб объявил третьего новичка команды

Экс-капитан «Лады» Михаил Фисенко стал новым игроком казанского клуба

Третьим новичком «Ак Барса» в летнее межсезонье стал нападающий Михаил Фисенко. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба. С хоккеистом подписан однолетний контракт до конца следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Специальный гость

Мини-презентация новичка состоялась на открытой тренировке в парке «Урам». Клуб организовал занятия для болельщиков на открытом воздухе вместе с фитнес-тренером Кариной Насыбуллиной, где представил специального гостя. Гостем стал Фисенко, которого объявили новым игроком «Ак Барса».

По данным издания «Спорт-Экспресс», 35-летний форвард будет получать в казанской команде около 10 миллионов рублей. В прежнем клубе Фисенко зарабатывал почти в три раза больше. Прошлый сезон нападающий провел в «Ладе», где занимал должность капитана. В 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач при коэффициенте полезности «-13».

Второе пришествие в «Ак Барс»

Фисенко уже выступал за «Ак Барс» в сезонах 2019/20 и 2020/21. Затем в карьере хоккеиста были московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург». Два последних года нападающий играл за «Ладу», вместе с которой в первый сезон вышел в плей-офф, а в минувшем финишировал на десятом месте в Восточной конференции.

Ожидается, что Фисенко получит место в четвертом звене «Ак Барса» в тройке с Никитой Дыняком. В таком сочетании это трио вполне будет претендовать на звание самой жесткой в лиге, с учетом их манеры игры. Фисенко умеет постоять за себя и за партнеров, в его карьере около десяти драк в КХЛ.

Вице-президент чеченского хоккея

Новичок казанцев славится своими дипломатическими способностями. В прошлом сезоне хоккеист в качестве капитана «Лады» встречался с губернатором Самарской области, когда у клуба возникли финансовые сложности. В некотором роде, встреча стала результативной. Тольяттинская команда нашла финансирование и сейчас далека от закрытия.

По окончании чемпионата нападающий получил назначение на пост вице-президента Федерации хоккея Чеченской республики. В «Ак Барсе» Фисенко должен стать лидером раздевалки. От опытного хоккеиста ждут помощи в установлении хорошего микроклимата внутри команды.

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании двух легионеров. В среду казанцы вначале закрыли сделку с нападающим Брэндона Биро, а затем защитника Уайатта Калинюка.

Зульфат Шафигуллин