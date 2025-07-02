«Калинюк нас усилит»: «Ак Барс» подписал однолетний контракт с защитником из чемпионата Финляндии

Казанский клуб за день объявил уже второго летнего новичка

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Канадский защитник Уайатт Калинюк присоединился к «Ак Барсу» по однолетнему соглашению. Об этом официально сообщили в пресс-службе казанского клуба. Хотя на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) профиль игрока появился чуть ли не неделю назад.

— Мы понимали необходимость обновления защитной линии в межсезонье и считаем, что Калинюк нас усилит. Это двусторонний защитник, габаритный, но с отличным катанием, он умеет правильно играть и в обороне, и в атаке, способен выходить в спецбригадах. Парень с хорошим образованием и профессиональным отношением к делу, в отличном возрасте, при этом имеет опыт игры в НХЛ. Уайатт даст нашей команде нужную вариативность и равные пары защитников, — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

Уайатт Калинюк заявил, что изучал КХЛ последние несколько месяцев, следил за матчами и командами, «потому что хотел перейти сюда»: «Лично знаю многих игроков в лиге, и все мне говорили, что в Казани все на высшем уровне. Очень рад, что подписал контракт с одной из сильнейших команд, которая каждый год ставит перед собой задачу завоевать кубок. Мы уже говорили с тренерами о задачах в команде — я должен бороться за топ-4 и бысть двусторонним защитником, не забывая про оборону. В игре мне всегда нравилось играть с шайбой, двигать ее по льду и помогать атаке, снабжать нападающих передачами. Наверное, моя сильнейшая сторона — это катание, я стараюсь много двигаться по площадке, чтобы создавать пространство для партнеров».

Новичок из Финляндии

Прошлый сезон 28-летний хоккеист отыграл в чемпионате Финляндии за «Лахти Пеликанс». В финской лиге канадец забросил десять шайб и отдал 23 ассиста в 59 матчах турнира. Его команда заняла предпоследнее место в турнире — худший результат за пять лет.

По некоторым данным, зарплата Калинюка с учетом различных бонусов может составить около 40 млн рублей. Канадец стал уже 11-м защитником в нынешнем составе «Ак Барса», с учетом наличия Степана Терехова с двусторонним контрактом и Никиты Евсеева без нового соглашения. Калинюк — левша ростом 188 см и весом 82 кг.

Свою карьеру новичок «Ак Барса» с украинской фамилией начал в Висконсине, где на уровне NCAA набрал 78 очков в 110 играх. Далее защитник был выбран «Филадельфией Флайерз» в седьмом раунде драфта НХЛ в 2017 году, но так и не сыграл за команду, перейдя в «Чикаго Блэкхокс». В лучшей хоккейной лиге мира Калинюк отыграл 26 матчей, в которых отметился 9 (4+5) очками. Значительное количество времени канадец проводил в АХЛ — 201 игра и 78 результативных баллов. Финляндия стала для него первым зарубежным вояжем в хоккейном плане.

Калинюк — аналог Миллера

Калинюк считается защитником более атакующего плана. Из нынешнего состава «Ак Барса» для сравнения с ним подходит американец Митчелл Миллер. Тот тоже приходил в казанский клуб из европейского чемпионата (из Словакии) и также играет с упором в атаку. По всей видимости, руководство «барсов» убедила игра Миллера в прошлом плей-офф, где он стал лучшим бомбардиром команды.

В Финляндии Калинюку пришлось долго привыкать к некоторым особенностям европейского хоккея.

— В Финляндии мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что здесь главное — удержать шайбу и таким образом контролировать игру. Если здесь нет пяти игроков, чтобы атаковать сразу, то мы отступим, чтобы собраться на своей половине. В Северной Америке, вместо этого, мы бы атаковали сразу, — признавался о сложностях адаптации Калинюк.

При этом у канадца периодически возникают проблемы с дисциплиной. В плей-офф чемпионата Финляндии Калинюк получил трехматчевую дисквалификацию за неправильную атаку соперника, оставив свою команду без лидера в самый ответственный отрезок сезона. В целом его нельзя назвать грубым хоккеистом, но заступиться за себя и партнеров в ответ на грубость он вполне может.

Ранее «Ак Барс» объявил о переходе нападающего Брэндона Биро, еще ни разу не выступавшего в европейских чемпионатах.

Зульфат Шафигуллин