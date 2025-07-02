«Ак Барс» объявил о переходе экс-форварда «Баффало»

Брэндон Биро стал первым новичком «барсов» в летнее межсезонье

Нападающий Брэндон Биро продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». С 27-летним хоккеистом подписан контракт сроком на один год, сообщили в пресс-службе клуба.



Универсал, способный сыграть в центре и на краю атаки

По некоторым данным, зарплата канадского игрока составит около 30-35 млн рублей. Ожидается, что в составе «Ак Барса» Биро заменит Ника Петана, с которым не стали продлевать контракт по окончании сезона. Канадский новичок казанцев способен сыграть в центре атаки, а также на позиции крайнего форварда.



Прошлый сезон Биро провел в «Коачелле» и набрал 34 (6+28) очка в 56 матчах АХЛ — второй по силе лиге Северной Америки. Всего на этом уровне в активе канадца 183 (56+127) результативных балла в 247 играх. Нападающий не был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но успел отметиться шестью матчами за «Баффало», а также значился в системе «Сиэтла».

В «Рочестере» Биро в последний год контракта был выбран альтернативным капитаном. Это не первый подобный опыт хоккеиста. В годы игры в Университете Пенсильвании в NCAA нападающий капитанил в своей команде. В плей-офф АХЛ форвард не выделялся: 9 (4+5) очков в 20 матчах за три сезона.

Карьера в НХЛ не задалась

В НХЛ карьера Биро не задалась во многом из-за роста. 180 см — не те габариты, с которыми можно легко заиграть в лучшей хоккейной лиге мира. При этом хоккеист хорошо владеет шайбой, по своему типажу схож с Ником Петаном и Джорданом Уилом, когда-то игравшим за «Ак Барс». Хотя по известности и таланту новичок казанцев чуть уступает двум другим вышеназванным коллегам.

В российской прессе сообщается, что изначально Биро должен был перейти в «Витязь». Однако подмосковный клуб из-за финансовых проблем снялся с розыгрыша КХЛ на следующий сезон. В итоге «Ак Барс» вовремя подсуетился и подписал канадского хоккеиста.

Первый летний новичок «Ак Барса»

Биро стал первым новичком казанцев в нынешнее межсезонье. Почти сразу «Ак Барс» объявил о переходе еще одного канадского хоккеиста — Уайатта Калинюка.

— Биро — универсальный центральный нападающий, который может выходить и на краю, обученный играть и в большинстве, и в меньшинстве. Он умеет создавать моменты для партнеров, работать на пятаке и у бортов, а его быстрое катание хорошо подходит под рисунок игры команды. Рассчитываем на Брэндона как на форварда для топ-6 и спецбригад, — заявил Марат Валиуллин, генеральный менеджер «Ак Барса».



Биро также отреагировал на свой переход:

— Я много слышал о КХЛ, знаю, что здесь отличный уровень хоккея, и рад, что перешел в одну из сильнейших команд лиги. Все отмечают, как «Ак Барс» относится к игрокам и создает отличные условия. Знаю, что в городе любят клуб, и команда много значит для болельщиков. На льду я стараюсь играть в обоих концах площадки, мне нравится отдавать передачи, и я скорее плеймейкер. В карьере играл во всех спецбригадах и понимаю, что нужно сильно стараться и усердно работать каждый день, в каждой смене. Для меня это будет первый опыт выступления за границей, волнение есть, но мне стало намного проще принять решение, когда я пообщался с представителями клуба.

Зульфат Шафигуллин