КАМАЗ отказался от выплаты дивидендов из-за падения прибыли
Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль компании сократилась в 28 раз
Акционеры ПАО «КАМАЗ» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Информация об этом появилась на официальном сайте раскрытия данных компании.
Финансовое положение предприятия существенно изменилось по сравнению с предыдущим годом. Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль компании сократилась в 28 раз и составила всего 731 миллион рублей. Несмотря на падение прибыли, компания продемонстрировала рост выручки. Консолидированный доход увеличился на 6% и достиг отметки в 393,65 миллиарда рублей.
По данным РСБУ, вместо прибыли в 11,9 миллиарда рублей, зафиксированной годом ранее, компания показала чистый убыток в размере 3,4 миллиарда рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что КАМАЗ планирует показать чистую прибыль по МСФО за 2024 год, несмотря на убыток по РСБУ.
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