КАМАЗ отказался от выплаты дивидендов из-за падения прибыли

Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль компании сократилась в 28 раз

Фото: Динар Фатыхов

Акционеры ПАО «КАМАЗ» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Информация об этом появилась на официальном сайте раскрытия данных компании.

Финансовое положение предприятия существенно изменилось по сравнению с предыдущим годом. Согласно отчету по МСФО, чистая прибыль компании сократилась в 28 раз и составила всего 731 миллион рублей. Несмотря на падение прибыли, компания продемонстрировала рост выручки. Консолидированный доход увеличился на 6% и достиг отметки в 393,65 миллиарда рублей.

По данным РСБУ, вместо прибыли в 11,9 миллиарда рублей, зафиксированной годом ранее, компания показала чистый убыток в размере 3,4 миллиарда рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что КАМАЗ планирует показать чистую прибыль по МСФО за 2024 год, несмотря на убыток по РСБУ.

Дмитрий Зайцев