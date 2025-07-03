В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности
Первый раз режим беспилотной опасности вводился в 4.47
В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в МЧС.
Ранее в республике режим беспилотной опасности вводили 3 июля в 4.47. Его сняли в 13.09.
В течение дня жители Татарстана 3,5 тыс. раз пожаловались на проблемы в работе мобильного интернета.
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