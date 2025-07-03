В Татарстане сняли режим угрозы атаки БПЛА
В Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств, сообщили в МЧС.
Для аэропорта Казани, в котором ранее отменили ограничения на выпуск самолетов, сняли режим «Ковер».
— Экстренная информация РСЧС (Республика Татарстан): Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан снята угроза атаки беспилотных воздушных средств, для международного аэропорта города Казань режим «Ковер» снят, — объявили в ведомстве.
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