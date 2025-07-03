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В Татарстане сняли режим угрозы атаки БПЛА

12:32, 03.07.2025
В Татарстане сняли режим угрозы атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств, сообщили в МЧС.

Для аэропорта Казани, в котором ранее отменили ограничения на выпуск самолетов, сняли режим «Ковер».

— Экстренная информация РСЧС (Республика Татарстан): Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан снята угроза атаки беспилотных воздушных средств, для международного аэропорта города Казань режим «Ковер» снят, — объявили в ведомстве.

Елизавета Пуншева

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