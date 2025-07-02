В Казани в июле пройдут торжества в честь Казанской иконы Божией Матери

446-летие обретения Казанской иконы Божией Матери отпразднуют 20-21 июля

Фото: Артем Дергунов

Торжества по случаю 446-летия обретения Казанской иконы Божией Матери пройдут в Казани 20 и 21 июля. Об этом сообщает татарстанская митрополия в своем телеграм-канале.

20 июля в Казанском соборе пройдет торжественное всенощное бдение с пением акафиста Царице Небесной. Начало богослужения в 17:00.



В 7:30 21 июля пройдет традиционный общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Участники шествия пройдут от Благовещенского собора Кремля до Казанского Богородицкого мужского монастыря.

В связи с крестным ходом городские власти планируют ограничения на движение транспорта.

Дарья Сайфиева