Министр обороны Израиля пообещал нанести удар по Йемену

Это заявление стало ответом на очередной пуск ракеты по Израилю йеменскими хуситами

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал нанести удар по Йемену после ракетного пуска по территории Израиля со стороны хуситов. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Судьба Йемена будет похожа на судьбу Тегерана. После того, как мы атаковали голову змеи в Тегеране, мы также атакуем хуситов в Йемене, — заявил министр.

28 июня йеменские хуситы уже наносили удар баллистической ракетой по объекту в Израиле. Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа также заявил об атаках ракетами и беспилотниками израильских военных объектов в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве на прошлой неделе.

На следующий день в Иране заявили о готовности дать жесткий ответ в случае агрессии со стороны Израиля.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 25 июня заявил о том, что страна хочет создать на Ближнем Востоке регион, свободный от ядерного оружия и оружия массового поражения.



Дарья Сайфиева