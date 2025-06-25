Иран хочет создать регион, свободный от ядерного оружия

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о приверженности страны идее создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения. Однако это условие распространяется и на Израиль, с которым у Ирана сложные отношения. Об этом Пезешкиан сообщил в ходе разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

— Иран готов к сотрудничеству для повышения уровня безопасности и укрепления стабильности и мира в регионе. Мы являемся сторонниками создания региона, свободного от ядерного оружия и оружия массового поражения, конечно, с тем условием, что Израиль это тоже затронет, поскольку последние действия этого государства совсем не оставляют поводов для доверия ему, — говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Напряженность в регионе усилилась после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.

Власти Ирана с сегодняшнего дня, 25 июня, намерены начать поэтапное восстановление авиаперелетов на территории республики.



Рената Валеева