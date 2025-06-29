Иран готов к жесткому ответу на агрессию Израиля

Власти Ирана не уверены, что Израиль выполнит свои обязательства по прекращению огня

Иран готов на жесткий ответ в случае агрессии со стороны Израиля, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Мы не начинали войну, однако мы ответили агрессору со всей имеющейся у нас мощью, поскольку у нас есть полные сомнения в приверженности противника своим обязательствам... включая обязательства по прекращению огня, — отметил Абдулрахим Мусави.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 25 июня заявил о том, что страна хочет создать на Ближнем Востоке регион, свободный от ядерного оружия и оружия массового поражения.



Дарья Сайфиева