По объекту в Израиле нанесли ракетный удар

Йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по объекту в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.

— Операция успешно достигла своей цели, — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала.

Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа также заявил об атаках ракетами и беспилотниками израильских военных объектов в Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве на прошлой неделе.

28 мая в Кремле президент России Владимир Путин встретился с председателем президентского руководящего совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими.



Они обсуждали вопросы безопасности на Ближнем Востоке, включая конфликт в Йемене. С 2014 года продолжается противостояние между властями и хуситами, что привело к серьезной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, с начала конфликта погибли не менее 233 тыс. человек.



Дарья Сайфиева