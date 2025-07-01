В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры по делу об убийстве

Группировку подозревают в совершении убийства

Фото: Михаил Захаров

Главу азербайджанской диаспоры Шахлина Шихлинского в Екатеринбурге задержали по делу об убийстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шахина Шихлинского задержали во время поездки на автомобиле, вывели из машины и увезли в Следственный комитет, рассказал его заместитель Мутвалы Шихлинский.

По его словам, ранее главу диаспоры уже допрашивали по уголовному делу об убийствах, совершенных с 2001 по 2011 год.

Ранее в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.



После задержания подозреваемых Минкульт Азербайджана объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими государственными и частными учреждениями. Делегация Азербайджана также отменила визит в Москву.



30 июня в Баку задержали российских журналистов. Министерство иностранных дел России вызвало Рахмана Мустафаева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты России не могли связаться с задержанными. Консулов РФ к журналистам не пускали. Российское ведомство расценило эти действия как недружественные.

Дарья Сайфиева