В Екатеринбурге задержан глава азербайджанской диаспоры по делу об убийстве
Группировку подозревают в совершении убийства
Главу азербайджанской диаспоры Шахлина Шихлинского в Екатеринбурге задержали по делу об убийстве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Шахина Шихлинского задержали во время поездки на автомобиле, вывели из машины и увезли в Следственный комитет, рассказал его заместитель Мутвалы Шихлинский.
По его словам, ранее главу диаспоры уже допрашивали по уголовному делу об убийствах, совершенных с 2001 по 2011 год.
Ранее в Свердловской области было возбуждено уголовное дело по фактам убийств. По версии следствия, фигуранты причастны к ряду преступлений, совершенных в Екатеринбурге в разные годы. В МИД России отметили, что временный поверенный в делах РФ в Азербайджане предоставил необходимые разъяснения по ситуации.
После задержания подозреваемых Минкульт Азербайджана объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими государственными и частными учреждениями. Делегация Азербайджана также отменила визит в Москву.
30 июня в Баку задержали российских журналистов. Министерство иностранных дел России вызвало Рахмана Мустафаева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты России не могли связаться с задержанными. Консулов РФ к журналистам не пускали. Российское ведомство расценило эти действия как недружественные.
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