МЧС: системы оповещения в России должны охватывать минимум 90% населения

Также готовность всех систем оповещения должна составлять 100% к 2030 году

Фото: Артем Дергунов

Системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в России должны гарантированно охватывать не менее 90% населения к 2030 году, заявили в МЧС. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что готовность систем оповещения к работе в случае ЧС должна составлять 100%.

Чтобы упорядочить и обеспечить согласованную и эффективную работу в этом направлении на всех уровнях, МЧС разработало проект постановления, который может вступить в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Татарстане разработали новую систему оповещения о возможных воздушных атаках с использованием домофонов.

Напомним, что президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов ранее предложил оснастить не менее 75% многоквартирных домов республики современными цифровыми домофонами, способными оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях, включая угрозы атаки БПЛ.



Дарья Сайфиева