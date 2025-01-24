В Татарстане установят цифровые домофоны с функцией экстренного оповещения

Фото: Мария Зверева

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов предложил оснастить не менее 75% многоквартирных домов республики современными цифровыми домофонами, способными оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях, включая угрозы атаки БПЛА. Это предложение прозвучало на итоговой коллегии Министерства цифрового развития региона.

Минниханов подчеркнул необходимость внедрения цифровых домофонов, способных передавать экстренные оповещения и автоматически открывать двери для быстрого доступа жильцов к укрытиям в случае опасности.

— С учетом складывающейся обстановки и в связи с угрозами беспилотных летательных аппаратов, в целях комплексного повышения безопасности граждан и оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях прошу МЧС республики совместно с исполнительными комитетами городов Республики Татарстан до конца текущего года обеспечить наличие цифровых домофонов не менее чем в 75% многоквартирного жилого фонда, — заявил он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Президент Академии наук также акцентировал внимание на важности реализации данного проекта в Казани. По его словам, внедрение таких домофонов позволит не только оперативно оповещать население об угрозах, но и обеспечит быстрый и беспрепятственный доступ к безопасным местам.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что домофоны будут включены в систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в России, но не заменят основные каналы, такие как радио— и телевещание.



Рената Валеева