Для экс-начальника ЗАГС Татарстана Нигматуллиной запросили 6 лет колонии за аферу с «черной кассой»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани начались прения по делу о превышении полномочий и хищении премий и надбавок на 16,4 млн рублей у 26 сотрудников Управления ЗАГС Татарстана. За эти преступления прокурор запросила для обвиняемой экс-главы ЗАГС РТ Гульшат Нигматуллиной 6 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, передает с заседания журналист «Реального времени».

По мнению старшего помощника прокурора Вахитовского района Казани Анны Маркарьян, вина главной фигурантки дела была полностью доказана в ходе судебного процесса. Как и факты превышения полномочий ее подчиненными. Для бывшего замначальника Управления ЗАГС Рената Ахметзянова, успевшего побывать на следствии в международном розыске и добровольно вернуться из Грузии, представитель прокуратуры просила 2 года колонии, для бывшего главбуха ведомства Ландыш Шарафутдиновой — такой же срок в колонии общего режима.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, по указке находившейся на тот момент в Испании начальницы Управления ЗАГС заместитель и главбух в ноябре-декабре 2020 года занимались обзвоном начальников районных и городских отделов управления, руководителя подведомственного Центра по переводу актовых книг в электронную форму, а также коллег из аппарата управления — информировали их об ошибочной выплате премий либо надбавок конкретным подчиненным и просили вернуть наличными: у одних — всю сумму, у других — часть. Отказов не было, хотя ряд сотрудников и высказывали недовольство. При этом сотрудники из Муслюмово обеспечили возврат премий аж на 2,3 млн, такую же сумму увели у лениногорских работников ЗАГС, а вот одна-единственная потерпевшая из Челнов незаконно лишилась 300 тысяч рублей.

Передача происходила в Казани, в здании управления на улице Ахтямова — главбуху Шарафутдинова, которая, как полагает сторона обвинения, «исполняя свою преступную роль, по указанию Нигматуллиной оставляла полученные денежные средства на хранении в помещении управления, тем самым Нигматуллина обратила похищенные средства в свою собственность, распорядившись ими по своему усмотрению». При этом по фабуле обвинения, «помещение хранения» собранных средств никак не конкретизировано. Впрочем, участники процесса уточняли — это был кабинет бухгалтерии, где в одной из коробок был создан «внебюджетный фонд», о котором знали лишь руководители. А хранилась та коробка с «черной кассой» в сейфе.

Как показало расследование, за счет этих внутренних поборов закупали колбасу, алкоголь, оплачивали банкеты и делали подарки на юбилеи.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2017—2020 годах Управление ЗАГС получило солидные средства бюджета на перевод архивных записей актов гражданского состояния с латинской и арабской графики и оцифровку. Причем, по данным участников процесса, изначально выделяли 50 млн рублей, а потом сумма увеличилась до 200 млн. Сотрудникам поставили задачу — оцифровать 13 млн записей, и работа была выполнена, однако ближе к концу 2020 года стало понятно — с работой справились меньшим числом сотрудников, чем планировалось, и остались уже полученные на счет зарплатные деньги, которые нельзя было тратить по иному назначению. Их поделили и направили в качестве единовременных стимулирующих выплат за перевод и оцифровку. Эти выплаты и стали предметом хищений, полагают силовики.

«286-ю [cтатью УК] частично признаю, 159-ю не признаю», — заявляла Нигматуллина на старте судебного процесса. В ходе следствия она отрицала какую-либо причастность к обоим преступлениям, уверяя, что ничего не знала о незаконных действиях подчиненных. Ахметзянов и Шарафутдинова признали превышение полномочий со своей стороны. Обвинения в причастности к хищению с них сняли еще в ходе следствия.

Большинство потерпевших оценили причиненный им ущерб как незначительный. При этом часть из них пришли в суд на повторный допрос и заявили, что передумали и считают значимой денежную потерю. Правда, гражданские иски заявлять не стали, а на вопросы адвокатов признались — в суд пришли по звонку от следователя.