Экс-глава ЗАГСа РТ Нигматуллина призналась в «халатности» за аферу с «черной кассой»

Во время слушания, Нигматуллина заявила, что не желает воспользоваться 51 статьей УК РФ

Фото: Динар Фатыхов

— Уважаемый суд, в преступный сговор с исполняющим обязанности начальника управления и заведующей сектором обеспечения я не вступала. Указаний о том, чтобы обзвонить руководителей территориальных органов с требованием возврата полученных денежных средств не давала. В ходе дела по были допрошены 160 человек, но только двое из них спустя четыре месяца после возбуждения в отношении них уголовного дела начали меня отговаривать, чтобы избежать уголовной ответственности. Моя вина в том, что будучи руководителем я ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и недостаточно контролировала работу Ахметзянова и Шарафутдиновой. В этом я свою вину признаю полностью. Очень раскаиваюсь и приношу свои извинения руководству республики, что не оправдала доверия. Я подтверждаю, что подписала приказ №450 от 11 декабря 2020 года на двух листах — там стоит моя подпись. Остальные пять приказов не подписывала. Кто расписался с имитацией моей подписи, я не знаю, — заявила Нигматуллина на старте прений в Вахитовском суде, после его попросила огласить свои показания, данные ранее в ходе следствия.

Позднее, отвечая на вопрос судьи, Нигматуллина повторно признает себя виновной по инкриминируемой статье, однако ее тут же поправит адвокат Аниса Алешина. Последняя почти шепнет ей — «293, а не 286». Речь идет о статьях УК (293 УК РФ — «Халатность», 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий», — прим. ред.). Со слов защитника, Нигматуллина не вступала в сговор, что является одним из признаков этой статьи.

Вместе с этим на заседании была предоставлена медицинская справка с анамнезом на имя Шарафутдиновой, которую не успели приложить ранее. По ходатайству адвоката она была приобщена к материалам, после этого председательствующий объявил перерыв до следующего слушания.

Напомним, что, по версии СК и прокуратуры, по указке находившейся на тот момент в Испании начальницы управления ЗАГС заместитель и главбух в ноябре — декабре 2020 года занимались обзвоном начальников районных и городских отделов управления, руководителя подведомственного Центра по переводу актовых книг в электронную форму, а также коллег из аппарата управления — информировали их об ошибочной выплате премий либо надбавок конкретным подчиненным и просили вернуть наличными.



Дмитрий Зайцев