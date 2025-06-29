Иран закрыл воздушное пространство над страной до 30 июня

Ограничения будут действовать до 13.30 по московскому времени

Фото: Максим Платонов

Иран продлил закрытие воздушного пространства на севере, юге и западе страны 30 июня. Об этом сообщает РИА «Новости»

Ограничения будут действовать до 13.30 по московскому времени.

27 июня Россия и Иран возобновили авиасообщение. На следующий день Иран открыл воздушное пространство над центральной областью страны и частично — над западной.

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.



Дарья Сайфиева