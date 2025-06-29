Иран закрыл воздушное пространство над страной до 30 июня
Ограничения будут действовать до 13.30 по московскому времени
Иран продлил закрытие воздушного пространства на севере, юге и западе страны 30 июня. Об этом сообщает РИА «Новости»
Ограничения будут действовать до 13.30 по московскому времени.
27 июня Россия и Иран возобновили авиасообщение. На следующий день Иран открыл воздушное пространство над центральной областью страны и частично — над западной.
Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
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