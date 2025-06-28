Иран открыл воздушное пространство еще в двух частях страны
Авиарейсы разрешили над центральной частью страны и частично над западной
Иран открыл воздушное пространство над центральной областью страны и частично — над западной, заявил представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван. Об этом сообщает ТАСС.
Для обеспечения безопасности полетов над территорией страны небо открыто только для международных и транзитных рейсов.
27 июня Россия и Иран возобновили авиасообщение. Однако позже иранские власти продлили закрытие воздушного пространства на западе, юге и севере страны до 13:30 по московскому времени субботы.
Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики и авиабазы.
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