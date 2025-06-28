В Подмосковье при падении самолета погибли четыре человека
Самолет упал и загорелся в деревне Паново
В Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолет ЯК-52. Погибли четыре человека. Об этом сообщили РИА «Новости».
По одной из версий, причиной падения воздушного судна могла быть неисправность двигателя из-за перегрева.
Самолет упал в деревне Паново городского округа Коломна и загорелся.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Казани погиб пожилой мужчина.
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