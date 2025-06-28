В Тукаевском районе при пожаре в бане погиб пенсионер
Возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Возрождение».
Накануне в Тукаевском районе Татарстана в частной бане при пожаре погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Возрождение».
Очевидцы потушили пожар до прибытия специалистов. После сотрудники пожарных подразделений обнаружили внутри бани тело пожилого мужчины.
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