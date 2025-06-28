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В Тукаевском районе при пожаре в бане погиб пенсионер

09:22, 28.06.2025

Возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Возрождение».

В Тукаевском районе при пожаре в бане погиб пенсионер
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

Накануне в Тукаевском районе Татарстана в частной бане при пожаре погиб пенсионер. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Возрождение».

Очевидцы потушили пожар до прибытия специалистов. После сотрудники пожарных подразделений обнаружили внутри бани тело пожилого мужчины.

Дарья Сайфиева

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