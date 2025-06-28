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В Нижнекамске рассказали об ограничениях движения в День молодежи

13:00, 28.06.2025

Праздничные мероприятия в городе пройдут 29 июня

В Нижнекамске рассказали об ограничениях движения в День молодежи
Фото: взято из телеграм-канала администрации Нижнекамска

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню молодежи в Нижнекамске 29 июня будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

С 15:00 до 22:00 будет перекрыто движение по проспекту Шинников в обе стороны.

Ранее сообщалось, что в День молодежи в Казани 28 июня также будут действовать ограничения на некоторых улицах.

Дарья Сайфиева

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