В Казани 28 июня перекроют движение на некоторых улицах
Ограничения вводятся из-за празднования Дня молодежи
В День молодежи в Казани перекроют движение на некоторых из улиц.
Ограничения затронут следующие участки:
- ул. Подлужная— от ул. Толстого до моста «Миллениум» (в обе стороны);
- все съезды/заезды с Вишневского и с моста «Миллениум» на Подлужную;
- дороги от Вишневского до домов №7д и №7г по ул. Ершова.
Праздник пройдет на двух площадках: в экстрим-парке «Урам» и в парке Горького. Певица Дора станет хедлайнером праздничного концерта.
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