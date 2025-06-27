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В Казани 28 июня перекроют движение на некоторых улицах

13:27, 27.06.2025

Ограничения вводятся из-за празднования Дня молодежи

В Казани 28 июня перекроют движение на некоторых улицах
Фото: Реальное время

В День молодежи в Казани перекроют движение на некоторых из улиц.

Ограничения затронут следующие участки:

  • ул. Подлужная— от ул. Толстого до моста «Миллениум» (в обе стороны);
  • все съезды/заезды с Вишневского и с моста «Миллениум» на Подлужную;
  • дороги от Вишневского до домов №7д и №7г по ул. Ершова.

Праздник пройдет на двух площадках: в экстрим-парке «Урам» и в парке Горького. Певица Дора станет хедлайнером праздничного концерта.

Дарья Сайфиева

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