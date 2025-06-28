В России планируют снижение возраста вступления в партию до 16 лет

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму планируют внести законопроект о снижении минимального возраст вступления в партию с 18 до 16 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке уточняется, что изменения хотят ввести для большего вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь страны и формирования у нее активной политической позиции.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что в России уже установлена административная и уголовная ответственность при достижении возраста 16 лет, а за особо тяжкие преступления — с 14 лет. Также в некоторых случаях подростки в возрасте 16 лет имеют право на заключение трудовых договоров с работодателями.

Ранее депутаты Госдумы предложили снизить НДФЛ для молодых работников.

Дарья Сайфиева