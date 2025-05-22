Депутаты предложили снизить НДФЛ для молодых работников до 8%

. Фото: Анастасия Фартыгина

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Яна Лантратова направили обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением снизить НДФЛ до 8% для работников до 35 лет, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов в регионе.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Госдумы.

По их словам, уровень безработицы среди молодежи 20–24 лет достигает 12,5%, несмотря на общий дефицит кадров в стране. Низкие стартовые зарплаты, облагаемые полным объемом налогов и страховых взносов, сокращают реальные доходы молодых людей на 30–40%, создавая «ловушку бедности». Это мешает развитию карьеры, откладывает создание семей и рождение детей.

Напомним, что сегодня правительство России сообщило повышении пособий по беременности и родам для студенток. Размер выплаты теперь будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, а не стипендии, и может достигать 90 тыс. рублей.

Матвей Гавриков