Иностранцы смогут подавать документы в российские вузы онлайн

Специальный сервис планируют запустить в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

Иностранцы смогут подавать документы в российские вузы в режиме онлайн в 2026 году, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. Об этом сообщает ТАСС.

Над разработкой специальной платформы для дистанционного приема документов работает Минобрнауки РФ совместно с Минцифры.

Напомним, ранее Министерство науки и высшего образования России приступили к разработке единых требований по владению русским языком для иностранных граждан, планирующих поступать в российские вузы.



7 апреля в России запустили новую онлайн-платформу для изучения русского языка, разработанную Томским государственным университетом.





Дарья Сайфиева