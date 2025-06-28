Иностранцы смогут подавать документы в российские вузы онлайн
Специальный сервис планируют запустить в 2026 году
Иностранцы смогут подавать документы в российские вузы в режиме онлайн в 2026 году, заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. Об этом сообщает ТАСС.
Над разработкой специальной платформы для дистанционного приема документов работает Минобрнауки РФ совместно с Минцифры.
Напомним, ранее Министерство науки и высшего образования России приступили к разработке единых требований по владению русским языком для иностранных граждан, планирующих поступать в российские вузы.
7 апреля в России запустили новую онлайн-платформу для изучения русского языка, разработанную Томским государственным университетом.
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