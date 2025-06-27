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Путин: Россия готова отдать Украине еще 3 тысячи тел погибших

17:39, 27.06.2025
Путин: Россия готова отдать Украине еще 3 тысячи тел погибших
Фото: Динар Фатыхов

Россия готова отдать Украине еще 3 тысячи тел погибших военных в дополнение к 6 тысячам, сообщил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.

Ранее глава страны заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.

Рената Валеева

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