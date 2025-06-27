Путин: Россия готова отдать Украине еще 3 тысячи тел погибших
Россия готова отдать Украине еще 3 тысячи тел погибших военных в дополнение к 6 тысячам, сообщил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.
Ранее глава страны заявил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.