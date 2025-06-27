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Путин: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

17:34, 27.06.2025

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, сообщил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Переговорщики стран находятся в оперативном контакте.

Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров. При этом проекты стран — два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного.

По словам президента, главы делегаций сейчас обсуждают возможную дату нового раунда переговоров.

Рената Валеева

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