Путин: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, сообщил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
Переговорщики стран находятся в оперативном контакте.
Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения в ходе третьего раунда переговоров. При этом проекты стран — два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного.
По словам президента, главы делегаций сейчас обсуждают возможную дату нового раунда переговоров.
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