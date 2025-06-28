В финале соревнований не всегда побеждает сильнейшая команда, считают 69% казанцев

Фото: Динар Фатыхов

Среди опрошенных казанцев 69% не согласны с тем, что в финалах соревнований всегда побеждают сильнейшие команды. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании OLIMPBET.

Считают, что сильные команды дают слабину перед соперником, 46% участников опроса, 36% уверены, что аутсайдерам часто везет. Еще 14% казанцев отметили, что результаты финальных матчей нельзя предугадать заранее.

Менее 50% опрошенных не могут вспомнить ни одного случая, когда в финале выиграла слабая команда.

Среди видов спорта за финалами которых интереснее наблюдать казанцы выделяют футбол (39%), хоккей (27%) и баскетбол (22%).

Ранее сообщалось, что 12 июля в Казани пройдет Суперкубок России по футболу.

Дарья Сайфиева