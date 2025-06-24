Стартовали продажи билетов на Суперкубок России, который пройдет в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России по футболу, в котором встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». Продажа билетов началась сегодня, 24 июня.

Самый доступный билет обойдется болельщикам всего в 450 рублей. Матч состоится 12 июля на стадионе в Казани и начнется в 18.00 по мск.

«Краснодар» едет в Казань в статусе чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Для «быков» это будет вторая попытка завоевать Суперкубок России подряд — в 2024 году команда уступила трофей петербургскому «Зениту» со счетом 2:4.

Московский ЦСКА, обладатель Кубка России, также настроен на победу. Армейцы имеют богатый опыт выступлений в Суперкубке России, став его обладателями целых семь раз.

Рената Валеева