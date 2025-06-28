Россияне стали выбирать отдых в Абхазии и Крыму чаще, чем в Краснодарском крае

Доля бронирования на курортах Краснодарского края этим летом составляет 12,7%

Фото: Василя Ширшова

Доля бронирований отдыха в Краснодарской крае этим летом составила 12,7%. В качестве альтернативы россияне стали чаще выбирать Крым или Абхазию. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе OneTwoTrip.

В прошлом году этот показатель достигал 17,8%.



— Доля Крыма увеличилась на треть: с 1% летом 2024-го до 1,3% в текущем сезоне. Заметнее всего ― почти в два раза год к году ― вырос интерес к отдыху в Севастополе и Ялте (в полтора раза)», ― отметила руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

В среднем отели летом 2025 года бронируют за 8 тыс. рублей за сутки (в прошлом году цена составляла примерно 7,5 тыс. рублей). За границей более популярным стал отдых в Белеке: отели на турецком курорте бронируют более чем в три раза чаще.Также в два раза вырос интерес к бронированию жилья в Нячанге (Вьетнам).

Самыми популярными городами Европы для поездок стали Барселона, Ницца, Валенсия, Льорет-де-Мар и Лимассол.

Ранее «Реальное время» сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове в городе Вонсан.



Дарья Сайфиева