В Северной Корее открыли новую туристическую зону в Вонсане

Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове в городе Вонсан. На церемонии открытия присутствовал посол России в КНДР Александр Мацегора вместе с сотрудниками посольства, сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Новый комплекс начнет работу с 1 июля, пишет РИА «Новости».

Этот туристический проект является частью программы Ким Чен Ына по созданию зоны культурного отдыха «мирового уровня». В сообщении ЦТАК открытие курорта названо «великим, знаменательным событием» и «прелюдией к новой эпохе» государственного туризма КНДР.

Новый курорт включает сотни объектов: отели и гостиницы общей вместимостью до 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, торговые и развлекательные комплексы. Это позволит гостям отдыхать в любое время года и сделает курорт образцом национального туризма.

Ким Чен Ын охарактеризовал завершенное строительство как «поразительный объект», воплощающий стремление партии к улучшению жизни народа. Он подчеркнул, что туризм в стране с богатыми природными ресурсами может стать мощным двигателем экономического развития, культурного подъема и регионального процветания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также с речью выступил премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон, назвавший проект «эпохальным достижением», демонстрирующим силу страны.

По словам Ким Чен Ына, Вонсан-Кальмасская прибрежная туристическая зона — «первый гордый шаг» на пути реализации курса партии и правительства по развитию культурного туризма. Он отметил, что IX съезд партии определит план строительства новых крупномасштабных культурно-туристических зон в различных регионах страны на основе опыта, приобретенного при освоении Кальмасского полуострова.

На церемонии присутствовали представители партийного и государственного руководства, армии, рабочие, молодежь и приглашенные гости. Создание курорта велось в рамках политики партии КНДР «Народные массы — превыше всего», причем Ким Чен Ын лично контролировал ход строительства и неоднократно посещал стройплощадку.

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Рената Валеева