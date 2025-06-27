Промышленность Татарстана показала уверенный рост: +16% в мае
Импульс экономики пока сохраняется только за счет инвестиций в оборонные предприятия, уверен эксперт
В плюсе — обрабатывающая промышленность, в минусе — производство транспорта и одежды
В Татарстане зафиксирован значительный рост промышленного производства. По итогам мая 2025 года индекс промышленного производства составил 116,5% по сравнению с маем прошлого года. За первые пять месяцев 2025 года показатель достиг 108,6%. Об этом сообщает Татарстанстат.
Наиболее активно развивается обрабатывающая промышленность. За май 2025 года производство в этой сфере выросло на 26,8%. Особенно впечатляющие результаты показали деревообрабатывающие предприятия, увеличившие выпуск продукции на 49,7%. Металлургическое производство выросло на 16,7%.
Позитивную динамику демонстрирует производство компьютеров и электроники, показавшее рост 13,5%. Нефтеперерабатывающая отрасль увеличила выпуск продукции на 11,9%.
Однако не все отрасли показали рост. Энергетический сектор сократил производство на 5,5%, а сфера водоснабжения и утилизации отходов — на 11,9%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упало на 13,5%. Значительное снижение зафиксировано в производстве лекарств (падение на 32,9%) и одежды (снижение на 32,4%).
За первые пять месяцев 2025 года обрабатывающие производства в целом показали рост 16%. При этом ремонт машин и оборудования увеличился на 22,8%, производство резиновых изделий выросло на 16%. На 30% снизилось производство одежды, на 18,4% — производство лекарств.
«Реальное время» сообщало, что промышленное производство в Татарстане в I квартале 2025 года выросло на 6,6%, при этом обрабатывающая промышленность увеличилась на 13,7%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 4,5%.
«Гражданский сектор, к сожалению, падает»
Ситуацию с падением производства транспорта «Реальному времени» прокомментировал основатель транспортно-строительной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов:
В целом рост индекса промпроизводства — заслуга большого количества оборонных предприятий в Татарстане:
— Импульс экономики пока сохраняется только за счет инвестиций в оборонные предприятия. Гражданский сектор, к сожалению, падает. С этим и связан общий рост.
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