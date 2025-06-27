Промышленность Татарстана показала уверенный рост: +16% в мае

Импульс экономики пока сохраняется только за счет инвестиций в оборонные предприятия, уверен эксперт

Фото: Артем Дергунов

В плюсе — обрабатывающая промышленность, в минусе — производство транспорта и одежды

В Татарстане зафиксирован значительный рост промышленного производства. По итогам мая 2025 года индекс промышленного производства составил 116,5% по сравнению с маем прошлого года. За первые пять месяцев 2025 года показатель достиг 108,6%. Об этом сообщает Татарстанстат.

Наиболее активно развивается обрабатывающая промышленность. За май 2025 года производство в этой сфере выросло на 26,8%. Особенно впечатляющие результаты показали деревообрабатывающие предприятия, увеличившие выпуск продукции на 49,7%. Металлургическое производство выросло на 16,7%.

Позитивную динамику демонстрирует производство компьютеров и электроники, показавшее рост 13,5%. Нефтеперерабатывающая отрасль увеличила выпуск продукции на 11,9%.

Однако не все отрасли показали рост. Энергетический сектор сократил производство на 5,5%, а сфера водоснабжения и утилизации отходов — на 11,9%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов упало на 13,5%. Значительное снижение зафиксировано в производстве лекарств (падение на 32,9%) и одежды (снижение на 32,4%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За первые пять месяцев 2025 года обрабатывающие производства в целом показали рост 16%. При этом ремонт машин и оборудования увеличился на 22,8%, производство резиновых изделий выросло на 16%. На 30% снизилось производство одежды, на 18,4% — производство лекарств.

«Реальное время» сообщало, что промышленное производство в Татарстане в I квартале 2025 года выросло на 6,6%, при этом обрабатывающая промышленность увеличилась на 13,7%, а добыча полезных ископаемых сократилась на 4,5%.

«Гражданский сектор, к сожалению, падает»

Ситуацию с падением производства транспорта «Реальному времени» прокомментировал основатель транспортно-строительной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов:



— На этот вопрос на Петербургском экономическом форуме ответил глава ПАО «КАМАЗ» Когогин. Он сказал, что это не охлаждение, это коллапс. То есть падение продаж грузовиков на 53%, так как есть затоваренность, есть тысячи не проданных китайских грузовиков. И это все создает давление на рынок. Соответственно, производство грузовиков, конечно же, падает.

В целом рост индекса промпроизводства — заслуга большого количества оборонных предприятий в Татарстане:

— Импульс экономики пока сохраняется только за счет инвестиций в оборонные предприятия. Гражданский сектор, к сожалению, падает. С этим и связан общий рост.

Дмитрий Зайцев