На КАМАЗе протестировали автомобиль для людей с инвалидностью
Инновационный транспорт протестировали на полигоне компании ветераны СВО
На КАМАЗе протестировали автомобиль, созданный для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.
Седельный тягач КАМАЗ-54901 оснащен автоматическим дистанционным управлением, дверью на открытие-закрытие и механизмом для подъема кресла пассажира в кабину с помощью пульта дистанционного управления.
В машине также есть ручное управление, которое заменяет педали газа и тормоза.
Инновационное транспортное средство протестировали на полигоне компании ветераны СВО, подопечные фонда «Защитники Отечества» Константин Исаев и Вячеслав Скворцов.
Ранее сообщалось, что компания КАМАЗ построит завод в Саратове, который будет специализироваться на сборке раздаточных коробок для грузовых автомобилей.
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