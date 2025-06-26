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На КАМАЗе протестировали автомобиль для людей с инвалидностью

18:00, 26.06.2025

Инновационный транспорт протестировали на полигоне компании ветераны СВО

На КАМАЗе протестировали автомобиль для людей с инвалидностью
Фото: Тимур Рахматуллин

На КАМАЗе протестировали автомобиль, созданный для людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.

Седельный тягач КАМАЗ-54901 оснащен автоматическим дистанционным управлением, дверью на открытие-закрытие и механизмом для подъема кресла пассажира в кабину с помощью пульта дистанционного управления.

В машине также есть ручное управление, которое заменяет педали газа и тормоза.

Инновационное транспортное средство протестировали на полигоне компании ветераны СВО, подопечные фонда «Защитники Отечества» Константин Исаев и Вячеслав Скворцов.

Ранее сообщалось, что компания КАМАЗ построит завод в Саратове, который будет специализироваться на сборке раздаточных коробок для грузовых автомобилей.


Дарья Сайфиева

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