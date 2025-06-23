КАМАЗ построит завод в Саратове за 20 млрд рублей

Фото: Тимур Рахматуллин

Компания КАМАЗ объявила о планах построить завод в Саратове, который будет специализироваться на сборке раздаточных коробок для грузовых автомобилей. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин на Петербургском экономическом форуме.

Инвестиции в проект составят 20 млрд рублей. Завод, скорее всего, разместится на территории Столыпинского индустриального парка и создаст около 300 рабочих мест.

Соглашение о строительстве подписали губернатор Бусаргин и гендиректор КАМАЗ Сергей Когогин, который приехал на форум на беспилотном грузовике.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что делегация Татарстана привезла с форума большой пакет соглашений с российскими регионами о расширении торгового оборота. На полях форума раис республики Рустам Минниханов успел провести 53 встречи с представителями бизнеса из стран СНГ и зарубежных государств. С каким портфелем контрактов вернулась республика, неизвестно, но дружественные партнеры остались те же — ВЭБ, «Промсвязьбанк», ДОМ.РФ, а из новичков — Вологда, Севастополь и Дагестан. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина