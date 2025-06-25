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В ПФО остаются закрытыми пять аэропортов, в том числе в Казани и Нижнекамске

22:25, 25.06.2025
В ПФО остаются закрытыми пять аэропортов, в том числе в Казани и Нижнекамске
Фото: Максим Платонов

В Приволжском федеральном округе остаются закрытыми аэропорты в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Ульяновске

По информации от Приволжского МТУ Росавиации, обстановка в аэровокзалах региона в целом спокойная.

— После снятия ограничений — об этом сообщим дополнительно — аэропорты готовы усилить смены, чтобы оперативно обеспечить выпуск воздушных оповестили в Росавиации.

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