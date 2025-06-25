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Пенсионерка из Казани поверила мошенникам, «менявшим» ключи от домофона

15:50, 25.06.2025
Пенсионерка из Казани поверила мошенникам, «менявшим» ключи от домофона
Фото: скриншот с сайта 2ГИС

Жительница Казани стала жертвой мошенников, лишившись почти 500 тысяч рублей после звонка от «сотрудника компании, занимающейся сменой кодов домофонов». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По информации полиции, злоумышленник убедил пенсионерку в необходимости обновления системы домофона и запросил временные коды, пришедшие на ее телефон. Женщина, не подозревая об обмане, продиктовала полученные цифры.

После этого последовали звонки от других «сотрудников», представлявшихся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они запугали женщину информацией об угрозе ее счету и убедили перевести почти 500 тыс. рублей на «безопасный счет». Мошенники даже организовали для нее такси до ближайшего банкомата, чтобы она смогла осуществить перевод.

Мошенники строго запретили женщине рассказывать о происходящем родственникам или сотрудникам банка. Однако вечером пенсионерка все же поделилась своими опасениями с дочерью, которая сразу же распознала схему мошенничества. После этого женщина обратилась в полицию и написала заявление о преступлении.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

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