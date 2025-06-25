Пенсионерка из Казани поверила мошенникам, «менявшим» ключи от домофона

Жительница Казани стала жертвой мошенников, лишившись почти 500 тысяч рублей после звонка от «сотрудника компании, занимающейся сменой кодов домофонов». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По информации полиции, злоумышленник убедил пенсионерку в необходимости обновления системы домофона и запросил временные коды, пришедшие на ее телефон. Женщина, не подозревая об обмане, продиктовала полученные цифры.

После этого последовали звонки от других «сотрудников», представлявшихся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они запугали женщину информацией об угрозе ее счету и убедили перевести почти 500 тыс. рублей на «безопасный счет». Мошенники даже организовали для нее такси до ближайшего банкомата, чтобы она смогла осуществить перевод.

Мошенники строго запретили женщине рассказывать о происходящем родственникам или сотрудникам банка. Однако вечером пенсионерка все же поделилась своими опасениями с дочерью, которая сразу же распознала схему мошенничества. После этого женщина обратилась в полицию и написала заявление о преступлении.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева