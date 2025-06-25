В Казани задерживаются рейсы из-за ограничений в аэропорту

Фото: Максим Платонов

В Международном аэропорту Казань задерживаются несколько рейсов. Это связано с временными ограничениями на выполнение полетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Под ограничения попали следующие направления:

рейсы EO/N4-759 и EO/N4-760 между Казанью и Омском;

рейсы EO/N4-904 и EO/N4-903 между Казанью и Волгоградом;

рейсы EO/N4-725 и EO/N4-726 между Казанью и Астраханью.

Авиакомпания обещает предоставить пассажирам все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажирам настоятельно рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло в аэропорту.

Напомним, что в Татарстане перехватили и уничтожили пять беспилотников, сообщает Минобороны России. В связи с этим в аэропортах Казани и Нижнекамска действовали ограничения, которые продлились более восьми часов. В 5.15 сняли режим беспилотной опасности, который действовал более 18 часов. Аэропорты работают в штатном режиме. В связи с временной приостановкой работы воздушных гаваней в ряде городов ПФО авиакомпании вносят изменения в расписание своих рейсов.

Анастасия Фартыгина