В Казани задерживаются рейсы из-за ограничений в аэропорту
В Международном аэропорту Казань задерживаются несколько рейсов. Это связано с временными ограничениями на выполнение полетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Под ограничения попали следующие направления:
- рейсы EO/N4-759 и EO/N4-760 между Казанью и Омском;
- рейсы EO/N4-904 и EO/N4-903 между Казанью и Волгоградом;
- рейсы EO/N4-725 и EO/N4-726 между Казанью и Астраханью.
Авиакомпания обещает предоставить пассажирам все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Пассажирам настоятельно рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло в аэропорту.
Напомним, что в Татарстане перехватили и уничтожили пять беспилотников, сообщает Минобороны России. В связи с этим в аэропортах Казани и Нижнекамска действовали ограничения, которые продлились более восьми часов. В 5.15 сняли режим беспилотной опасности, который действовал более 18 часов. Аэропорты работают в штатном режиме. В связи с временной приостановкой работы воздушных гаваней в ряде городов ПФО авиакомпании вносят изменения в расписание своих рейсов.
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