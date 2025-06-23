Пенсионерку из Татарстана, получившую выплаты за погибшего мужа, обманули мошенники

Фото: Екатерина Петрова

Зимой 2025 года мошенники обманом завладели социальными выплатами пенсионерки из Лаишевского района, полученными ею в связи с гибелью супруга в зоне проведения специальной военной операции. Злоумышленники убедили женщину перевести деньги на так называемый «безопасный счет», после чего исчезли, пишет пресс-служба.

Благодаря оперативной работе правоохранительных органов, удалось установить владельца «безопасного счета» — так называемого «дроппера». Прокуратура Лаишевского района обратилась в Киришский городской суд Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с него всей суммы, незаконно полученной от пенсионерки.

В иске содержится требование обязать «дроппера» вернуть потерпевшей средства, представляющие собой неосновательное обогащение. Дело находится на рассмотрении суда.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева