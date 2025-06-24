«Работа на паузе»: как казанская делегация съездила в Иран

В Комитете по туризму рассказали, что контакты с Ираном установлены

Фото: взято из телеграм-канала Дарьи Санниковой

Как «Реальному времени» рассказала председатель Комитета Казани по туризму Дарья Санникова, в ходе визита татарстанской делегации в Иран удалось установить рабочие контакты.

— Контакты установлены, но сейчас работа на паузе, — сказала она.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В это время с рабочей поездкой в Иране находилась делегация из Казани. Об этом в своем телеграм-канале написала руководитель Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова. Также одним из членов делегации стала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, которая на следующий день, 14 июня, вышла на связь и сообщила, что с ней «все хорошо».

16 июня Санникова рассказала «Реальному времени», что делегация из Казани благополучно покинула территорию Ирана и прибыла в Азербайджан. Эвакуация прошла при содействии консульских учреждений России в обоих государствах.

— Делегация из Казани, которая на прошлой неделе прибыла в Иран с рабочим визитом, накануне вечером пересекла границу Ирана и Азербайджана вместе с группой российских граждан. Утром участники поездки прибыли на автобусе в Баку, где разместились в гостинице, — отметила она в разговоре с журналистом «Реального времени».

Елизавета Пуншева