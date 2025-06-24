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Казанский футбольный клуб «Сокол» продает игровые майки, чтобы собрать деньги на матч

10:18, 24.06.2025
Казанский футбольный клуб «Сокол» продает игровые майки, чтобы собрать деньги на матч
Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Сокол» из Казани выставил на продажу на Аvito комплект игровых маек основного состава сезона 2025 года за 100 тыс. рублей.

В комплект входят майка вратаря Владимира Фролкина и 10 игроков стартового состава: Виталия Устинова, Hаpгиза Aбдуллина, Aртура Xаннaнoва, Дмитрия Цветкoва, Эмиля Галлямoва, Нaиля Замалиева, Александра Цибeркина, Арсения Снеткова, Данила Воронова, Максима Дегтярева.

скриншот с сайта avito.ru

Продавец утверждает, что это единственные оригинальные майки, снятые непосредственно с игроков.

— Не прикол, собираем деньги на ближайший матч, — говорится в объявлении.
Вырученные средства клуб планирует направить на организацию ближайшей игры.

Напомним, что частный футбольный клуб из Казани «Сокол» готовится к закрытию. Разместив объявление о продаже команды, в администрации ждали предложений о финансовом coтpудничecтве до 15 июня включительно, а затем констатировали — покупателей не нашлось. Нынешний владелец в СИЗО, нового спонсора нет, а в Минспорта заявили, что бюджета на «частников» не заложено. Подробности — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

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