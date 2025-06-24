Казанский футбольный клуб «Сокол» продает игровые майки, чтобы собрать деньги на матч
Футбольный клуб «Сокол» из Казани выставил на продажу на Аvito комплект игровых маек основного состава сезона 2025 года за 100 тыс. рублей.
В комплект входят майка вратаря Владимира Фролкина и 10 игроков стартового состава: Виталия Устинова, Hаpгиза Aбдуллина, Aртура Xаннaнoва, Дмитрия Цветкoва, Эмиля Галлямoва, Нaиля Замалиева, Александра Цибeркина, Арсения Снеткова, Данила Воронова, Максима Дегтярева.
Продавец утверждает, что это единственные оригинальные майки, снятые непосредственно с игроков.
— Не прикол, собираем деньги на ближайший матч, — говорится в объявлении.
Вырученные средства клуб планирует направить на организацию ближайшей игры.
Напомним, что частный футбольный клуб из Казани «Сокол» готовится к закрытию. Разместив объявление о продаже команды, в администрации ждали предложений о финансовом coтpудничecтве до 15 июня включительно, а затем констатировали — покупателей не нашлось. Нынешний владелец в СИЗО, нового спонсора нет, а в Минспорта заявили, что бюджета на «частников» не заложено. Подробности — в материале «Реального времени».
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