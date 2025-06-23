Казахстан опроверг заявления России о запусках беспилотников с его территории

МИД Казахстана опроверг заявления России о запусках украинских беспилотников с территории Казахстана в сторону России. Официальный представитель МИД Айбек Смадияров заявил, что информация о запусках и пролете дронов с территории республики в направлении России не соответствует действительности. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее, в субботу, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Украину в использовании территории Западно-Казахстанской области для запуска десятков беспилотников в сторону России 19 и 20 июня. Захарова осудила эти действия, подчеркнув союзнические отношения России и Казахстана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Смадияров подчеркнул, что казахстанские компетентные органы в настоящее время проводят расследование всех недавних инцидентов, связанных с обнаружением беспилотников на территории страны. Он призвал дождаться результатов расследования, после чего будет проведена соответствующая работа. По словам Смадиярова, как сам запуск, так и пролет беспилотников с территории Казахстана являются несоответствующими действительности.

Рената Валеева