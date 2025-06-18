Гендиректор КАМАЗа доехал до ПМЭФ на беспилотном грузовике
Гендиректор автоконцерна КАМАЗ Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике нового поколения «Маяк-2». Об этом сообщила пресс-служба компании.
В поездке также участвует замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов. Беспилотные грузовики КАМАЗ уже начали движение по трассе М-11.
На кадрах, размещенных в телеграм-канале КАМАЗа, видно, как грузовик движется без водителя и самостоятельно управляет рулем.
«Маяк-2» построен на базе модели «КАМАЗ-54901» и является модернизированной версией предыдущего автомобиля «Маяк-1». Все компоненты, отвечающие за автономное движение, являются «санкционно устойчивыми».
Министерство транспорта России сообщило, что до конца 2025 года будет представлен законопроект о беспилотных автомобилях, который разрабатывается совместно с производителями и государственными органами.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. На ПМЭФ впервые представят каталог инвестиционных предложений Татарстана.
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