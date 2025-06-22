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В Казани приостановлено движение четырех трамваев по Кировской дамбе

14:36, 22.06.2025

Причина ограничений в проведении ремонтных работ

В Казани приостановлено движение четырех трамваев по Кировской дамбе
Фото: Динар Фатыхов

Движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а, 7 по Кировской дамбе временно приостановлено. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Ограничения связаны с работами на участке пересечения ул. Саид-Галеева и Кремлевской набережной.

Движение трамваев возобновят после 17.00.

UPD: Движение восстановлено в полном объеме.

Дарья Сайфиева

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