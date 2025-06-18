С 19 по 23 июня в Казани движение по Кировской дамбе будет ограничено

С 19 по 23 июня в Казани движение по Кировской дамбе будет ограничено из-за проведения работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

В этот период не будут ходить трамваи по маршрутам №1, 5 и 5а. Трамваи №3 и №7 изменят свой маршрут и будут курсировать от «Ж/д вокзала» до улицы Короленко.

Личный автотранспорт также не сможет свободно передвигаться по дамбе, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты. Однако автобусы №10, 10а, 53 и 72 продолжат ходить по обычным схемам.

Трамвайный маршрут №7 объединится с маршрутом №3. Он будет следовать по следующему маршруту: «Ж/д вокзал — Колхозный рынок — ул. Г. Тукая — ул. Техническая — ул. Глазунова — Солнечный город — пр. Победы — ул. Академика Арбузова», а затем по пр. Х. Ямашева с разворотом на петле Короленко и обратно до ж/д вокзала.



В будние дни количество трамваев на маршруте №7 увеличится с 22 до 38 единиц, а в выходные — с 20 до 30 единиц. На маршруте №6 также добавят трамваи: в будние дни с 6 до 8 единиц, а в выходные — с 5 до 6 единиц.



Кроме того, автобусы №10, 10а, 30 и 72 будут продолжать курсировать по прежним маршрутам, и ограничения не затронут их работу.



Анастасия Фартыгина