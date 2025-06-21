Путин: Иран может использовать ядерные технологии в мирных целях

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые аспекты иранской ядерной программы можно обсуждать и по ним можно достигать соглашений. В интервью телеканалу Sky News Arabia он подчеркнул, что Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях.

Путин уточнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не предоставило доказательств того, что Иран стремится создать ядерное оружие. Напомним, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на момент начала атак Израиля Иран не занимался разработкой ядерного оружия.



— Мы неоднократно уведомляли Израиль об отсутствии свидетельств якобы намерений Ирана получить ядерное оружие, — добавил он.

Российский лидер также сообщил о готовности России поддерживать интересы Ирана в области мирного атома, учитывая при этом озабоченности Израиля по вопросам безопасности. Путин заявил, что Россия уже обсуждала детали с израильскими и американскими партнерами и передала определенные сигналы иранской стороне.

Военные действия между Израилем и Ираном начались в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию против Ирана. В ответ исламская республика атаковала менее чем через сутки. С тех пор обе стороны продолжают обмениваться ударами, сообщая о жертвах и повреждениях объектов.



Анастасия Фартыгина