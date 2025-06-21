Источник: «Рубин» предложил Даку «золотой контракт» на 1,5 млрд рублей

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«Рубин» предложил Мирлинду Даку контракт с зарплатой более 1,5 миллиарда рублей за четыре года.

По данным источника, клуб рассчитывает продлить соглашение с футболистом до лета 2029 года. Зарплата Даку может составить около 200 млн рублей за сезон с ежегодным подписным бонусом в 150 млн рублей. Также источник утверждает, что в «золотой контракт» входят бонусы за различные достижения.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом агенты Даку, по данным «Спорт-Экспресс», предложили услуги футболиста московскому «Динамо». Источник сообщает, что клуб из Москвы пока не считает албанского форварда основным вариантом усиления атаки.

Ранее Даку вел переговоры о трансфере в «Зенит», однако сделка сорвалась по неизвестным причинам. В «Рубине» позже сообщили, что нападающий начнет подготовку к следующему сезону вместе с казанской командой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку в прошедшем чемпионате РПЛ забил 15 голов и стал вторым в гонке лучших бомбардиров турнира, уступив только Манфреду Угальде из «Спартака» с 17 мячами.

Зульфат Шафигуллин