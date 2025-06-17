«Зенит» подтвердил срыв трансфера Даку из «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Переход нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в петербургский «Зенит» не состоится. Об этом сегодня заявил председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Медведев в рамках ПМЭФ, пишет ТАСС.

Ранее эту информацию подтвердил агент игрока Харис Факич.

Несколько дней назад сербское издание Blic сообщило о достижении соглашения между клубами, однако впоследствии «Спорт-Экспресс» указал на угрозу срыва трансфера. Медведев подтвердил эти опасения, заявив: «Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в «Зенит».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

27-летний Даку выступает за «Рубин» с начала 2023 года, демонстрируя впечатляющую результативность. В минувшем сезоне он забил 15 голов в 26 матчах Российской премьер-лиги, став одним из лучших бомбардиров чемпионата. До перехода в Казань форвард играл в клубах Косова, хорватском «Осиеке» и словенской «Муре». В составе национальной сборной Албании Даку провел 11 матчей, забив один гол, и принял участие в отборочных матчах к чемпионату Европы 2024 года.

Рената Валеева