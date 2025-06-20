ОКР подаст в суд на МОК, если санкции против России не будут сняты

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев обещал подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если организация не снимет санкции.

РИА «Новости» уточняет, что иски уже подготовлены. ОКР обратится в суд против МОК в случае сохранения санкций против российского спорта после назначения нового главы международного комитета. 23 июня прежний президент МОК Томас Бах должен передать полномочия Кирсти Ковентри.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дегтярев выразил надежду, что новое руководство комитета будет придерживаться олимпийских принципов, в отличие от своих предшественников.

Напомним, санкции против российского спорта начали вводить весной 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин