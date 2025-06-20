ОКР подаст в суд на МОК, если санкции против России не будут сняты
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев обещал подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК), если организация не снимет санкции.
РИА «Новости» уточняет, что иски уже подготовлены. ОКР обратится в суд против МОК в случае сохранения санкций против российского спорта после назначения нового главы международного комитета. 23 июня прежний президент МОК Томас Бах должен передать полномочия Кирсти Ковентри.
Дегтярев выразил надежду, что новое руководство комитета будет придерживаться олимпийских принципов, в отличие от своих предшественников.
Напомним, санкции против российского спорта начали вводить весной 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.
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