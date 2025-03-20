Президентом МОК впервые стала женщина — Кирсти Ковентри из Зимбабве

Фото: Динар Фатыхов

Кирсти Ковентри стала новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

Новый глава МОК выбран по итогам голосования на 144-й сессии комитета в Греции. Все решилось уже в первом раунде выборов. Впервые в истории президентом МОК станет женщина — Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Также на вакантную должность претендовали британец Себастьян Коу, испанец Хуан Антонио Самаранч‑младший, швед Йохан Элиаш, француз Давид Лапартьян, японец Моринари Ватанабэ и принц Иордании Фейсал аль‑Хусейн.



Кирсти Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. С 2013 года она является членом МОК.

Полномочия главы МОК перейдут к Ковентри 24 июня 2025 года, когда прежний президент организации Томас Бах официально уйдет в отставку.

Зульфат Шафигуллин