Алиханов: Россия нарастит производство самолетов Ту-214

Фото: Максим Платонов

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что идет работа по увеличению производства среднемагистральных самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиазаводе, для российских авиакомпаний. В интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме он подчеркнул, что спрос на дальнемагистральные самолеты Ил-96-300/400М пока не определен.

— Сейчас ведется работа по масштабированию производства среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214 для авиакомпаний, — сказал Алиханов.

Он добавил, что самолеты Ил-96 производятся только по спецзаказам и не имеют четкого спроса со стороны перевозчиков.

Самолет Ту-214 был разработан в конце 1980-х годов и оснащен современными двигателями ПС-90А. В то же время Ил-96-300 представляет собой широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет, пригодный для эксплуатации на высокогорных аэродромах.



Напомним, что с 18 по 21 июня проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где обсуждают темы инноваций и национальных брендов. На ПМЭФ впервые представили каталог инвестиционных предложений Татарстана.



Анастасия Фартыгина